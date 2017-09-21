Bucaspor tura sevinemedi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur maçında Pendikspor\'u 2-0 mağlup ederek yoluna devam eden İkinci Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor, galibiyete sevinemedi. Pendikspor karşılaşması oynandığı sırada Futbol Federasyonu Lisans Kurulu\'ndan 3 puan silme cezası alan sarı-lacivertlilerde moraller bozuldu. Mali kriterleri yerine getiremeyen Fırtına\'ya 3 sezon üst üste 3 puan silme cezası verilirken, Başkan Ahmet Doğan tüm çabalara rağmen eksikleri tamamlayamadıklarını söyledi. Bucaspor\'un toplam 1 milyon 150 bin TL borçlu olduğu eski futbolcuları İskender Alın, Faruk Atalay ve Serkan Yanık\'la anlaşamaması yüzünden ulusal lisans alamadığı bildirildi.

Ahmet Doğan, 2011 yılından bu yana süre gelen borçların kendilerini zorladığını belirterek, \"Lisans alabilmek için çok yoğun mesai harcadık. Göreve başladığım andan bu yana özellikle yabancı futbolcuların alacaklarını ödemek için çalıştık. Şu ana kadar tam 5 FIFA dosyasını kapattık. Ne yazık ki kalan borçların bir kısmının yetiştirilmesi mümkün olmadı\" dedi. Borçsuz ve geleceğin temellerini sağlam atan bur kulüp oluşturacaklarını sözlerine ekleyen Doğan, \"Takımımızın silinen 3 puanı telafi edeceğine yürekten inanıyorum. Biz de yönetim olarak kulübü düzlügü çıkarabilmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Camiamızın içi rahat olsun, sıkıntılar mutlaka aşılacak\" diye konuştu.