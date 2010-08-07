-BUCASPOR TRANSFERE DOYMADI İZMİR (A.A) - 07.08.2010 - Süper Lig'in yeni ekibi Bucaspor, 2010-2011 sezonu için transfer döneminin başlamasından bu yana 23 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bank Asya 1. Lig'de 2009-2010 sezonunda başarılı bir sezon geçirdikten sonra Süper Lig'e yükselen İzmir temsilcisi Bucaspor, Lig'de kalıcı olabilecek bir kadro için transfer çalışmalarına başladı. Transfer döneminin başlamasından bu yana 3'ü kiralık 23 futbolcuyla sözleşme imzalayan Bucaspor'da, bu oyunculardan altısı yeni sezonda takımda yer almayacak. Sözleşme imzaladığı Kocaelispor'dan Atahan Menekşe, Yeni Malatyaspor'dan Ergun Cengiz, Altınordu'dan Kadir Atkın, İngiltere'nin Milwall takımından Kamil Çörekçi, Hacettepe'den Serkan Atak ve Darıca Gençlerbirliği'nden Oğuz Başaran'ı yeni sezonda kullanmayacak Bucaspor'un kadrosunda şu anda 17 yeni futbolcu bulunuyor. Sarı lacivertli ekip, Hollanda kampına götürdüğü, ancak daha sonra kulübüyle yaşanan sorun nedeniyle Türkiye'ye dönen Ankaragücü'nden Aydın Karabulut'u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bucaspor kadrosundaki 8 yabancı futbolcu şunlar: Carlos Alberto Fernandes (Rio Ave-Portekiz), Dady (Osasuna-İspanya), Jerko Leko (Monaco-Fransa), Landry Mulemo (Standart Liege-Belçika), Stjepan Tomas (Gaziantepspor), Victor Mendy (Metz-Fransa), Moustapha Dabo (Al-Sailiya-Katar), Manucho (Real Vallodolid-Kiralık). Sarı lacivertli ekibin, yerli transferleri ise şöyle: İbrahim Dağaşan, Musa Aydın (Sivasspor), Ömer Kahveci (Adana Demirspor), Orhan Ak (Antalyaspor), Ragıp Başdağ (Eskişehirspor), Onur Tuncer (Boluspor), Koray Çölgeçen (Ankaragücü), Emre Aktaş (Adanaspor-Kiralık), Ediz Bahtiyaroğlu (Ankaraspor-Kiralık). -İZMİR'DEKİ İKİNCİ HAZIRLIK KARŞILAŞMASI YARIN- Hollanda kampının ardından İzmir'deki ilk hazırlık karşılaşmasında Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Bucaspor, ikinci hazırlık maçında geçen sezon Süper Lig'e veda eden Denizlispor ile İzmir Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da karşılaşacak.