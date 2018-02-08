Bucaspor Teknik Direktörü Sümbül: "Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanacağız"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta kümede kalma yolunda cumartesi günü Kocaeli Birlikspor\'la kritik bir maça çıkacak Bucaspor\'da teknik direktör Aytekin Sümbül, futbolcularına uyarılarda bulundu. Sıralamada 5 puanla 17\'nci basamakta yer alan rakiplerine saygı duyarak oynayacaklarını belirten Sümbül, \"Ligde kolay maç yok. Son haftalarda saha ve seyirci avantajımızı çok iyi kullandık. Oyun disiplininden kopmadan, sisteme bağlı bir şekilde mücadelemizi sergileyeceğiz. Özellikle evimizde puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanacağız\" dedi.