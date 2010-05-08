Bucaspor tarih yazdı!

T24 - Bank Asya 1. Lig'de sahasında Kayseri Erciyesspor'u mağlup ederek Turkcell Süper Lig'e çıkan Bucaspor, 82 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.





Bucaspor, sahasında ligin son maçında Kayseri Erciyespor'u 4-0 mağlup ederek Bank Asya 1. Lig'de ikinci sırayı alarak Turkcell Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.





Ev sahibi takımın teknik direktörü Özcan Kızıltan, hücumda Mehmet Batdal'ı tek forvet olarak sahaya sürerken genç Sercan Kaya'yı bu oyuncuya yakın oynattı.





Kayseri Erciyesspor'da teknik direktör Levent Devrim ise klasik onbiri ile sahada yer aldı.





Bucaspor maça çok hızlı başladı ve üst üste ataklarla Kayseri Erciyesspor kalesine ilk dakikalarda yüklenmeye başladı.





23. dakikada günün en başarılı isimlerinden Mehmet Batdal, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla sert vurdu ve kaleci Yavuz'un kapattığı köşeden top ağlarla buluştu: 1-0





Bucaspor ikinci gol için özellikle Sercan Kaya ve Mehmet Batdal ile pozisyonlar üretirken, 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Yılmaz Özlem de tüm duran toplarda topun başına geçerek klasik gollerini atma uğraşı verdi.





İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 Bucaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.





İkinci yarıya Bucaspor aynı onbirle başlarken, konuk Kayseri Erciyespor'da ise ilk yarının etkisiz ismi Taner Taşçı'nın yerine Bikoko oyuna dahil oldu.





Bucaspor yine ikinci yarıda da Kayseri temsilcisinin kalesinde daha sık gitmeye başladı ve 48. dakikada Zafer Çevik'in yerden uzun pasında bir anda Kayseri Erciyesspor defansının arkasına sarkan günün bir diğer başarılı ismi Sercan Kaya yaptığı düzgün vuruşla kaleci Yavuz'un sağından topu üst ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.





54. dakikada Kayseri Erciyesspor'un kullandığı köşe vuruşunda Aytek Aşıkoğlu ile kafa kafaya çarpışan genç oyuncu Bekir Kaya başı yarıldı ve oyuncu maça daha sonra başı sarılarak devam etti.





İkinci golü kalesinde gören Kayseri temsilcisi, bu dakikadan sonra Bucaspor kalesinde daha fazla görünmeye başladı.





İkinci golü bulan ev sahibi takım daha temkinli bir oyunu tercih etmeye başladı ve gelişen Bucaspor atağında 64. dakikada Mehmet Batdal yine ceza sahası dışında Aytek'ten sıyrıldıktan sonra sert bir vuruş yaptı ve takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü Kayseri Erciyesspor ağlarına bırakmış oldu.





Maçın bu skorla bitmesi beklenirken 90+2'de Mehmet Batdal'ın yerine oyuna dahil olan Türker, oyuna girdikten bir dakika sonra skoru tayin etti: 4-0





Bu sonuçla Bucaspor, Bank Asya 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak averajla Turkcell Süper Lig'e direkt çıkmış oldu.







BUCASPOR: 4 - K.ERCİYESSPOR: 0







Stat: Buca İlçe Stadı



Hakemler: Halis Özkahya



Bucaspor: Atilla Özmen xxx, İzzet Kaya xxx, Mehmet Polat xxx, Veli Kızılkaya xxx, Serkan Yanık xxx, Zafer Çevik xx (Dk. 62 Onur Çubukçu xx), Yılmaz Özlem xxx, Sercan Kaya xxxx, Bekir Yılmaz xxx, Erkan Taşkıran xxx (Dk. 73 Yunus Altun x), Mehmet Batdal xxxx (Dk. 90+2 Türker Demirhan xx)



Kayseri Erciyesspor: Yavuz Eraydın x, Fatih Sonkaya x (Dk. 70 Fatih Kılıçkaya x), Aytek Aşıkoğlu xx, Adem Dursun x, Muhammet Şeker xx, Kamber Arslan x (Dk. 69 Samet Özen x), Özgür Volkan Yıldırım x, Mahmut Karıklar x, Mehmet Türkmehmet xx, Taner Taşcı x (Dk. 46 Bikoko x), Coşkun Birdal x



Goller: Dk. 23 ve Dk. 64 Mehmet Batdal, Dk. 48 Sercan Kaya, 90+3 Türker Demirhan (Bucaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 5 Veli Kızılkaya, Dk. 34 Mehmet Batdal ve Dk. 45 Erkan Taşkıran ve Dk. 90+4 Türker Demirhan (Bucaspor), Dk. 45 Kamber Arslan ve Coşkun Birdal (K.Erciyesspor)