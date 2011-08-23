-Bucaspor Tahkime başvurdu İZMİR (A.A) - 22.08.2011 - Bucaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) şike iddialarına yönelik aldığı kararların iptali istemiyle Tahkim Kurulu'na başvurdu. Bucaspor'un avukatları Emin Özmen ve İnanç Dinçsoy, hazırladıkları dilekçeyi TFF Ege Bölge Müdürlüğüne teslim etti. Başvuru dilekçesinde, etik kurulu raporu ve yönetim kurulunun almış olduğu kararın birbirini destekler nitelikte olmadığına vurgu yapılarak, olaydan zarar gören kulüplerin mağduriyetlerinin giderilmesi istendi. Bucaspor'un, 2010-2011 sezonunda ligi son üç takım arasında en yüksek puanı alarak 16. sırada tamamladığı belirtilen dilekçede, şu görüşlere yer verildi: ''Basına yansıdığı haliyle son gelişmeler; futbola saha dışından müdahale edildiğini, 2010-2011 futbol sezonunda Süper Lig'de birlikte mücadele ettiğimiz bazı rakiplerimizin futbol dışı etkenlerle maçları kazandıkları, dolayısıyla adil ve sportmence bir mücadele ile değil, spor ahlakına aykırı dış etkenler sonucunda lig sıralamasının belirlendiğini göstermektir. Basına yansıyan haber, bilgi ve belgeler, ligde kalma mücadelesindeki en önemli rakibimizle lig şampiyonluğu iddiası olan diğer rakibimizin son hafta karşılaşacak olmaları nedeniyle son haftadan önce Bucaspor'un ligden düşmesinin kesinleştirilmesi yönünde oldukça ciddi girişimler olduğunu ortaya koymaktadır.'' Dilekçede, söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesi için üç yöntem olduğuna değinilerek, ilk yöntem olarak ligi 21 takım ile başlatarak 2010-2011 sezonunda olan haksız rekabet dolayısıyla hiçbir takımının hak kaybına uğramamasının sağlanabileceği kaydedildi. Başvuru dilekçesinde, ''Bu karar alındığı takdirde iddianamenin hazırlanması ligin başlamasından sonraki bir tarihe denk gelse dahi herhangi bir takım zarar görmemiş olacak ve ileride TFF'nin zararları tazmin etme yükümlülüğü doğmayacaktır'' denildi. İkinci bir yöntem olarak iddianame hazırlanması ve kesin karar verilmesine kadar liglerin başlamasının ertelenmesinin önerildiği dilekçede, üçüncü olarak TFF'nin, elindeki belge ve kaynaklarla derhal, şikeye veya şikeye teşebbüse adı karışan takımlar için düşme kararı vermesi istendi. Dilekçede, Tahkim Kurulunda, itiraz, iddia ve mağduriyetlerini sözlü yapmak istediğini bildiren kulüp, yargılamanın duruşmalı yapılmasını da talep etti.