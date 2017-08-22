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Spor

Bucaspor, son 3 yılda oynadığı ligin ilk maçlarında galibiyet alamadı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında cumartesi günü evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Bucaspor, son 3 yılda ilk haftada oynadığı karşılaşmaları kazanamadı

22 Ağustos 2017 15:55

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta sezonun ilk maçında cumartesi günü evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Bucaspor, son 3 yılda ilk haftada oynadığı karşılaşmaları kazanamadı.
En son 2013-14\'te 1\'inci Lig\'de Kahramanmaraşspor\'u 2-1 yenip sezona başlayan sarı lacivertliler, daha sonraki ilk 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Bucaspor 2014-15 sezonunda küme düştüğü 1\'inci Lig\'e Altınordu ile 1-1 berabere kalarak başlarken, 2015-16\'da 2\'inci Lig\'e Amed Sportif\'e 3-1 yenilerek merhaba dedi.
Geçen sezon da ilk haftada yine Keçiörengücü ile karşı karşıya gelen İzmir ekibi, Ankara\'daki müsabakayı tek golle kaybetti. Bu sezona galibiyetle start vermek isteyen Bucaspor, Keçiörengücü maçında 3 puana kilitlendi. Sportif Direktör Halim Karaköse, futbolcuların lige en iyi şekilde hazırlandığını söyledi. Taraftara 3 puan armağan etmek istediklerini anlatan Karaköse, \"Son iki senede istediğimiz başarıları kazanamadık. Ancak yeni sezon çok farklı olacak. Saha ve seyirci avantajıyla sezonu açacağız\" diye konuştu.

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