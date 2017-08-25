Bucaspor, sezonun ilk haftasında Keçiörengücü'nü konuk edecek

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta Bucaspor yarın sezonun ilk hafta karşılaşmasında Keçiörengücü\'nü misafir edecek. Buca Arena\'da hakem Yavuz Çetin\'in yöneteceği müsabaka saat 20.00\'de başlayacak.

Sarı lacivertlilerde sağ omzundan sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Şenol forma giyemeyecek. Sol arka adalesinde ödem bulunan kanat oyuncusu Erkan ise teknik direktör Ahmet Yıldırım\'ın görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 20, kapalı 10, maraton 7 ve kale arkaları 5 TL olarak satışa çıktı.

Sportif Direktör Halim Karaköse sezona galibiyetle başlayacaklarını söyledi. Geçen sezonki takımı koruduklarını belirten Karaköse, \"Transfer yasağımız nedeniyle takviye yapamadık ancak mevcut kadromuz da bozulmadı. Takımımızda çok iyi bir birliktelik var. Keçiörengücü karşılaşmasını iyi futbol oynayıp kazanacağız\" dedi.