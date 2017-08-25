T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor, sezonun ilk haftasında Keçiörengücü'nü konuk edecek

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor yarın sezonun ilk hafta karşılaşmasında Keçiörengücü'nü misafir edecek

25 Ağustos 2017 14:40

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta Bucaspor yarın sezonun ilk hafta karşılaşmasında Keçiörengücü\'nü misafir edecek. Buca Arena\'da hakem Yavuz Çetin\'in yöneteceği müsabaka saat 20.00\'de başlayacak.
Sarı lacivertlilerde sağ omzundan sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Şenol forma giyemeyecek. Sol arka adalesinde ödem bulunan kanat oyuncusu Erkan ise teknik direktör Ahmet Yıldırım\'ın görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 20, kapalı 10, maraton 7 ve kale arkaları 5 TL olarak satışa çıktı.
Sportif Direktör Halim Karaköse sezona galibiyetle başlayacaklarını söyledi. Geçen sezonki takımı koruduklarını belirten Karaköse, \"Transfer yasağımız nedeniyle takviye yapamadık ancak mevcut kadromuz da bozulmadı. Takımımızda çok iyi bir birliktelik var. Keçiörengücü karşılaşmasını iyi futbol oynayıp kazanacağız\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHALig Kırmızı Grup BucasporKeçiörengücüBuca ArenaYavuzSarıSolErkanAhmet YıldırımKarşılaşmanınVIPTLSportif Direktör Halim KaraköseGeçenKaraköseTakımımızda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24