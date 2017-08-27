Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Keçiörengücü\'ne 3-2 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Bucaspor, sezona kötü başlama geleneğini sürdürdü.

Son olarak TFF 1\'inciLig\'de mücadele ettiği 2013-14 sezonunda ilk maçta Kahramanmaraşspor\'u 2-1 mağlup eden Bucaspor, daha sonraki 4 sezonda ilk hafta müsabakalarında galip gelemedi. 2014-15\'te Altınordu ile 1-1 berabere kalıp 2015-16\'da Amed Sportif\'e 3-1 kaybeden İzmir temsilmcisi, geçen sezon da yine Keçiörengücü\'ne 1-0 yenilerek maratonu açtı. Bucaspor, gelecek haftalar için camiasına umut aşılayamadı.

İlyas\'ın 47\'nci dakikada attığı golle öne geçen Bucaspor\'un ardından 8 dakikada 3 gol yemesi de eleştiri konusu oldu. Özellikle savunma ve orta sahada varlık gösteremeyen sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Ahmet Yıldırım\'ın maç sonunda futbolcularını sert dille uyardığı bildirildi.

Sportif Direktör Halim Karaköse, beklemdikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Taraftarın büyük desteğine rağmen sonuca gidemediklerini dile getiren Karaköse, \"Hepimiz üzgünüz. Ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İlk hafta karşılaşmaları her zaman zor geçer. Önemli olan sezon sonunda hedefimize ulaşabilmek\" dedi.

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