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Spor

Bucaspor seri yakalamanın peşinde

İZMİR, (DHA) TFF 2

15 Eylül 2017 15:26

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Eyüpspor\'u deplasmanda 4-1 mağlup edip ilk galibiyetini alan Bucaspor yarın Hatayspor\'u konuk edecek.

Yeni Buca Stadı\'nda Can Cengiz\'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00\'da çalacak. Sarı-lacivertlilerde sağ ayak bileğinde sorun olan Emin Aladağ\'ın durumu maç saatinde belli olacak. Sağ omzundan sakatlanan orta saha Şenol ise görev verilmesi halinde oynayabilecek. 

Karşılaşmanın bilet fiyatlyarı VIP tribünü 20, kapalı 10, maraton 7 ve kale arkası 5 TL olarak satışa çıktı. Sportif Direktör Halim Karaköse, Eyüpspor galibiyetiyle çıkışa geçtiklerini belirterek, \"Bu sezon hedefimiz üst sıralar olacak. Hatayspor engelini de aşıp gaülibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Kolay bir müsabakaya çıkmayacağız ancak taraftarımızın desteği ile sahadan istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum\" diye konuştu. 

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