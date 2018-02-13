Bucaspor seri peşinde

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta sahasında Kocaeli Birlikspor\'u 2-0 yenerek rahat nefes alan Bucaspor, yarın orta sıralarda yer bulunan Tokatspor\'a misafir olacak. Gaziosmanpaşa Stadı\'nda Mustafa Kürşad Filiz\'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.30\'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde omzundan sakatlığı bulunan defans oyuncusu Ömer görev alamayacak.

Kocaeli Birlikspor maçında arka adalesinden sakatlanan kanat oyuncusu İbrahim\'in ise durumu maç saatinden netleşecek. Teknik direktör Aytekin Sümbül, seri galibiyetler almak istediklerini söyledi. Sümbül, \"Alt sıralardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Kocaeli Birlikspor galibiyetinin anlam kazanması için Tokatspor\'u da deplasmanda yenmeliyiz\" dedi. Bu maç öncesi Fırtına 20 puanla 14\'üncü sırada yer alırken, Tokatspor 25 puanla 11\'inci.