T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor seri istiyor

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor'u evinde 3-1 yenerek rahat bir nefes alan Bucaspor, gözünü Amed Sportif ile deplasmanda oynayacağı maça çevirdi

06 Kasım 2017 15:58

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Tuzlaspor\'u evinde 3-1 yenerek rahat bir nefes alan Bucaspor, gözünü Amed Sportif ile deplasmanda oynayacağı maça çevirdi.
Teknik direktör Mehmet Bulut, Ziraat Türkiye Kupası\'nda saf dışı bıraktıkları rakiplerini ligde de yenerek seri galibiyet başlatacaklarını iddia etti.
Bulut, \"Amed Sportif\'i yenemezsek Tuzla galibiyetinin hiçbir anlamı kalmaz. Herkes bunun bilincinde. Şu anda 8 puandayız, bu bizim için çok az. Takımdaki özgüven yerine geldi. Devre arasına kadar düşme hattıyla aramızdaki mesafeyi açmalıyız\" diye konuştu. Bucaspor\'da Tuzlaspor mücadelesinde sarı kart gören stoper Uğurcan cezalı duruma düştü. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞİZMİR DHA TFFLig Kırmızı Grup TuzlasporBucasporAmed SportifTeknikMehmet Bulut Ziraat Türkiye KupasıBulutSportifTuzlaHerkesTakımdakiDevreBucaspor Tuzlaspor mücadelesindeUğurcan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24