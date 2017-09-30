Bucaspor Sarıyer deplasmanında

İZMİR, (DHA)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Tokatspor ile 0-0 berabere kalıp çıkışa geçemeyen Bucaspor yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sarıyer\'e konuk olacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı\'nda Sinan Dereci\'nin yöneteceği müsabaka saat 15.30\'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sağ ayak bileğinden sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Emin Aladağ görev yapamayacak. Arka adalelerinde sorun yaşayan sol bek Emre Özkan ile golcü İlyas Çakmak ise sahadaki yerlerini alacak. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Sarıyer deplasmanında kötü gidişata son vereceklerini söyledi.