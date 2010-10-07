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Spor

BUCASPOR, SAMET AYBABA İLE ANLAŞTI İZMİR (A.A)

07 Ekim 2010 13:44

-BUCASPOR, SAMET AYBABA İLE ANLAŞTI İZMİR (A.A) - 07.10.2010 - Spor Toto Süper Lig takımı Bucaspor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli ekipte Bülent Uygun'un istifasının ardından başlatılan teknik direktör arayışları sonuçlandı. Samet Aybaba, Reha Kapsal, Rıza Çalımbay ve Giray Bulak ile görüşme yürüten kulüp başkanı Şeref Üstündağ'ın, Aybaba ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.  Kulüp basın sözcüsü Timur Yaykıran, Aybaba'nın yardımcılıklarını eski Beşiktaşlı futbolculardan Recep Çetin ile Bucaspor'dan bir teknik adamın yapacağını bildirdi. Yaykıran, 1+1 yıllığına anlaşma yapılan Aybaba ile öğleden sonra sözleşme imzalanacağını, takımın da saat 17.00'deki antrenmana tecrübeli teknik adamın yönetiminde çıkacağını ifade etti.  

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