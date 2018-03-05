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Spor

Bucaspor rahat bir nefes aldı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6-1'lik Mersin İdmanyurdu galibiyetinin ardından evinde Play-Off potasında yer alan İnegölspor'u da 2-1 yenerek bu sezon ilk kez üst üste kazanan Bucaspor, rahat nefes aldı

05 Mart 2018 14:31

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 6-1\'lik Mersin İdmanyurdu galibiyetinin ardından evinde Play-Off potasında yer alan İnegölspor\'u da 2-1 yenerek bu sezon ilk kez üst üste kazanan Bucaspor, rahat nefes aldı. 
Sarı-lacivertliler yakaladığı çıkışla düşme hattında yer alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile arasındaki puan farkını 7\'ye çıkarıp düşme korkusunu üzerinden attı. Teknik direktör Aytekin Sümbül, futbolcularının büyük bir özveriyle mücadele ettiğini söyledi. 
İnegölspor\'u da çok iyi analiz ettiklerini dile getiren Sümbül, \"İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerin ne kadar isabetli olduğunu gördük. Çok önemli bir galibiyete imza attık. Tüm zorluklara rağmen herkes canla başla formasının hakkını vermeye çalışıyor\" dedi. 
Artık her karşılaşmanın final niteliğinde olduğunu anlatan Sümbül, \"Bucaspor\'da göreve başladığım günden itibaren kesinlikle düşme korkusu yaşamadım. Her şey çok daha güzel olacak\" yorumunu yaptı. 
 

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