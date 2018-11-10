Bucaspor-Muğlaspor: 2-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Buca Arena

HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı (xx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx)

BUCASPOR: Yunus Emre (xxx) - Sabahattin (xx), Ömer (xxx), Doğan (xxx), Batuhan (xx) (Dk. 57 Cuma xx), Furkan (xx), Özcan (xx), Devrim (xx) (Dk. 57 Çağlayan xx), Saruhan (xxx), Oğuz (xxx) (Dk. 90+1 Samet), İsa (xxx)

MUĞLASPOR: Barış Başkan (x) - Mustafa (xx), Polat (xx), Ömerül (x) (Dk. 70 Hakan xx) , Fırat (xx), Salim (xx) (Dk. 81 Barış Sabancı x), Zeki (x), İsmail (xx), Rıdvan (xx), Sinan (xx) (Dk. 80 Berk x), Murat Can (x)

GOLLER: Dk. 1 Oğuz, Dk. 73 İsa (Bucaspor), Dk. 18 Rıdvan (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Özcan, Ömer, Saruhan (Bucaspor), Polat, Fırat, Haka, Ömerül, Salim (Muğlaspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor evinde Play-Off yarışındaki Muğlaspor\'u 2-1 mağlup etti.

Üst üste 3\'üncü galibiyetini alarak 12 puana ulaşan İzmir ekibi umutlarını artırdı. Art arda 4\'üncü deplasman mağlubiyetini alan Muğlaspor 17 puanda kaldı. Bucaspor\'un gollerini 1\'inci dakikada Oğuz, 73\'üncü dakikada İsa, Muğlaspor\'un golünü 18\'inci dakikada Rıdvan attı.

1\'inci dakikada Bucaspor öne geçti. Sağdan Saruhan\'ın ortasında ceza sahasında bulunan Oğuz bekletmeden gelişine plaseyle topu köşeden ağlara yolladı: 1-0.

10\'uncu dakikada konuk ekipten Rıdvan soldan ceza sahasına girdi, karşı karşıya vuruşunda kaleci Yunus Emre topu kornere çeldi.

18\'inci dakikada Muğlaspor skoru dengeledi. Sağdan İsmail\'in ortasında ceza sahası karıştı. Salim\'in vuruşunda savunmanın çizgiden çıkardığı topu arka direkteki Rıdvan filelere gönderdi: 1-1.

23\'üncü dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağdan Sabahattin\'in yerden ortasında İsa düzgün vurdu, Mustafa topu çizgiden çıkardı.

25\'inci dakikada Muğlaspor atağında soldan Polat kesti, İsmail\'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

30\'uncu dakikada kontratakta Murat Can\'ın aşırtma vuruşunda Bucaspor kalecisi Yunus Emre gole izin vermedi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

48\'inci dakikada sol çaprazdan Sinan\'ın serbest vuruşunda kaleci Yunus Emre topu kontrol etti.

54\'üncü dakikada Saruhan\'ın kullandığı frikikte top az farkla yandan auta çıktı.

73\'üncü dakikada soldan Oğuz\'un aşırtma vuruşunda kalecinin üzerinden geçip yerden seken topu kale çizgisi üzerinde İsa kafayla tamamladı: 2-1. Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Bucaspor müsabakadan 3 puanla ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)