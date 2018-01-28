Bucaspor krizden galibiyet çıkardı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Eyüpspor\'u 3-2 yenerek düşme potasından uzaklaşan Bucaspor, yaşadığı krizlere rağmen galip gelmesini bildi. Ekonomik sıkıntıları yüzünden kaleci Mert, Veli, Zafer, Emin, Alpay, Burak, Mehmet ve Murat gibi futbolcularını kaybeden, elektrik ve suyun kesik olduğu Kaynaklar Tesisleri\'nde ise 1 haftadır kamp yapamayan sarı-lacivertliler, Eyüpspor zaferiyle kendine geldi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, tüm olumsuzlukları bir kenara bıraktıklarını belirterek, \"Futbolcularımızı ikinci yarıya çok iyi hazırladık. Herkesi psikolojik olarak maça motive etmeye çalıştık. Alt sıralardaki tüm rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanmak bizim açımızdan büyük öneme sahip\" diye konuştu.

Bucaspor\'u bir sistem takımı yapmaya çalıştığını belirten Sümbül, \"Bu takım 65\'inci dakikadan sonra fişi çekiyordu. İkinci yarıda ise 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmıyoruz. Biz isimlere göre takım oluşturmadık, sistemimizi aşıladık. Kim oynarsa oynasın takımımız oyun formatıyla hareket edecek\" dedi.

Düşme korkularının kesinlikle olmadığını da sözlerine ekleyen Sümbül, \"Bucaspor layık olduğu yere gelecek. Kesinlikle düşmeyle ilgili bir endişem yok\" yorumunu yaptı.

Sarı-lacivertlilerde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Hatayspor maçı öncesi Emre Toraman ve Emre Özkan sarı kart cezalısı konumuna düştü. Genç futbolcu Ömer\'in ise maçta sağ omzu çıktı. Ömer\'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.