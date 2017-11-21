Bucaspor keskin virajda

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile 1-1 berabere kalıp çıkış yakalayamayan Bucaspor, devre arasına kadar sadece tek maçını evinde oynayacak.

Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası\'nda zorlu sınavlar verecek olan sarı-lacivertliler, bu hafta şampiyonluğu hedefleyen Afjet Afyonspor\'a konuk olduktan sonra hafta içi kupa maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak.

Sivas maçının ardından yine ligde Menemen Belediyespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler bir sonraki hafta evinde Kastamonuspor 1966\'yla oynayacak. Bucaspor devrenin son karşılaşmasında ise yine dış sahada Etimesgut Belediyespor\'la karşılaşacak. Teknik direktör Mehmet Bulut, önlerinde zorlu bir fikstürün olduğunu ancak takımının iyi sonuçlar alacağını söyledi. Bulut, \"İlk yarıyı düşme potasında uzak bitirmek istiyoruz\" diye konuştu.