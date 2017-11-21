T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor keskin virajda

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile 1-1 berabere kalıp çıkış yakalayamayan Bucaspor, devre arasına kadar sadece tek maçını evinde oynayacak

21 Kasım 2017 14:32

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile 1-1 berabere kalıp çıkış yakalayamayan Bucaspor, devre arasına kadar sadece tek maçını evinde oynayacak.
Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası\'nda zorlu sınavlar verecek olan sarı-lacivertliler, bu hafta şampiyonluğu hedefleyen Afjet Afyonspor\'a konuk olduktan sonra hafta içi kupa maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak.
Sivas maçının ardından yine ligde Menemen Belediyespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler bir sonraki hafta evinde Kastamonuspor 1966\'yla oynayacak. Bucaspor devrenin son karşılaşmasında ise yine dış sahada Etimesgut Belediyespor\'la karşılaşacak. Teknik direktör Mehmet Bulut, önlerinde zorlu bir fikstürün olduğunu ancak takımının iyi sonuçlar alacağını söyledi. Bulut, \"İlk yarıyı düşme potasında uzak bitirmek istiyoruz\" diye konuştu. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞİZMİR DHA TFFLig Kırmızı GrupBodrum Belediyesi BodrumsporBucasporLigdeZiraat Türkiye KupasıAfjet AfyonsporLigDemir Grup SivassporSivasMenemen BelediyesporKastamonusporEtimesgut BelediyesporTeknikMehmet Bulut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24