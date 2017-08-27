Bucaspor-Keçiörengücü Notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta sezonu evinde Keçiörengücü maçıyla açan Bucaspor\'a taraftarları büyük destek verdi. Sarı lacivertlilerde 3 bin civarında taraftar tribünlere akın etti. Kapalı tribündeki Bucasporlular, takımlar sahaya çıkarken üzerinde Atatürk\'ün Kurtuluş Savaşı\'nda Büyük Taarruz esnasında Afyon Kocatepe\'de çekilen ünlü fotoğrafının yer aldığı kareografi yaptı. Bu esnada tribünde, \"Yürü bu yol şeref zafer yolu\" yazılı dev bir pankart açılırken sarı lacivertliler ellerinde ay yıldızlı bayraklarımızı sallayıp, \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" diye bağırdı.

Bucaspor\'da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, takımın dümenindeki ilk resmi maçına çıktı. Yıldırım, geçen sezonun büyük bir bölümünde yedek kulübesinde oturan kaleci Kemal Mert Özyiğit\'i ligin ilk maçında ilk 11’de monte etti. Takımın en tecrübeli ismi, geçen sezonun banko isimlerinden kaptan Emre Toraman yedek soyundu. Sol bek Emre Özkan kadroya alınmazken, yerinde Abdullah Balıkuv oynadı. Geçen sezon vitrine çıkan altyapı oyuncuları Atakan ile Uğurcan 11’deydi. Karşılaşmayı Bucaspor Futbol Akademisi sporcuları da izledi.