T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor-Keçiörengücü Notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezonu evinde Keçiörengücü maçıyla açan Bucaspor'a taraftarları büyük destek verdi

27 Ağustos 2017 00:33

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta sezonu evinde Keçiörengücü maçıyla açan Bucaspor\'a taraftarları büyük destek verdi. Sarı lacivertlilerde 3 bin civarında taraftar tribünlere akın etti. Kapalı tribündeki Bucasporlular, takımlar sahaya çıkarken üzerinde Atatürk\'ün Kurtuluş Savaşı\'nda Büyük Taarruz esnasında Afyon Kocatepe\'de çekilen ünlü fotoğrafının yer aldığı kareografi yaptı. Bu esnada tribünde, \"Yürü bu yol şeref zafer yolu\" yazılı dev bir pankart açılırken sarı lacivertliler ellerinde ay yıldızlı bayraklarımızı sallayıp, \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" diye bağırdı.
Bucaspor\'da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, takımın dümenindeki ilk resmi maçına çıktı. Yıldırım, geçen sezonun büyük bir bölümünde yedek kulübesinde oturan kaleci Kemal Mert Özyiğit\'i ligin ilk maçında ilk 11’de monte etti. Takımın en tecrübeli ismi, geçen sezonun banko isimlerinden kaptan Emre Toraman yedek soyundu. Sol bek Emre Özkan kadroya alınmazken, yerinde Abdullah Balıkuv oynadı. Geçen sezon vitrine çıkan altyapı oyuncuları Atakan ile Uğurcan 11’deydi. Karşılaşmayı Bucaspor Futbol Akademisi sporcuları da izledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHALig Kırmızı GrupKeçiörengücüBucasporSarıKapalıBucasporlularAtatürk Kurtuluş Savaşı Büyük TaarruzAfyon KocatepeBuKemalBucaspor Teknik Direktör Ahmet YıldırımYıldırımKemal MertTakımın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24