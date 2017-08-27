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Spor

Bucaspor-Keçiörengücü: 2-3

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) STAT: Yeni Buca HAKEMLER: Yavuz Çetin (xx), Barış Çardaklı (xx), Serdar İla (xx) BUCASPOR: Mert (x)- Murat (xx), Uğurcan (x), Veli (x), Abdullah (xx), Mehmet (xx) (Dk

27 Ağustos 2017 01:13

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)
STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Yavuz Çetin (xx), Barış Çardaklı (xx), Serdar İla (xx)
BUCASPOR: Mert (x)- Murat (xx), Uğurcan (x), Veli (x), Abdullah (xx), Mehmet (xx) (Dk.60 Onur Alkan x), Emin (x), Atakan (xx) (Dk.86 Hasan), Erkan (xx), Burak (x) (Dk.56 Alpay xx), İlyas (xxx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (xx)- Fatih (xx), Berat (xxx) (Dk.75 Uğur Albayrak x), Ayhan (x), Ahmet (xxx), Kubilay (xxx) (Dk.88 Umut Pusat), Tarık (xx), Hüseyin (xxx), Eşref (xx), Rıdvan (xxx) (Dk.73 Uğur Utlu xx), Okan (xxx)
GOLLER: Dk.47, Dk.68 İlyas (Bucaspor), Dk.52 Kubilay, Dk.58 Rıdvan, Dk.60 Ahmet (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Murat (Bucaspor), Eşref, Ahmet (Keçiörengücü)
TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'taki yeni sezonun ilk maçında Bucaspor, evinde öne geçtiği maçta Keçiörengücü\'ne 3-2 mağlup oldu.
10\'uncu dakikada Bucaspor\'da Mehmet’in kullandığı serbest atışta Murat’ın kafa şutu kaleci Yakup’ta kaldı.
15\'inci dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında Burak Aydın’ın sağdan ortasında İlyas’ın yakın mesafeden şutu yandan auta gitti.
19\'uncu dakikada Bucaspor gole yaklaştı. Atakan’ın vuruşunda kaleci Yakup’u geçen topu çizgi üzerinden Tarık çıkardı.
45\'inci dakikada Buca\'da Erkan’ın ara pasında topla buluşan Murat, sağdan ortaladı İlyas’ın vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
İlk yarı golsüz sonuçlandı.
47\'inci dakikada Bucaspor öne geçti. Mehmet’in ceza sahasına ortasında Erkan’a çarpan top İlyas\'ta kaldı. İlyas, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
52\'inci dakikada skora eşitlik geldi. Fatih’in pasında Kubilay yaklaşık 25 metreden düzgün bir vuruşla kaleci Mert\'i avladı: 1-1.
58\'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Okan’ın soldan ortasında Rıdvan ceza alanında kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.
60\'ıncı dakikada Keçiörengücü farkı 2\'ye çıkardı. Okan yine sol kanattan ortaladı, Ahmet topu gelişine bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-3.
68\'inci dakikada Bucaspor umutlandı. Abdullah’ın soldan ortasını Erkan kafayla indirdi, İlyas topu tamamladı: 2-3.
Kalan bölümde gol olmayınca maç bu skorla bitti.

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