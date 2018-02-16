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Spor

Bucaspor istikrarı yakalayamadı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mücadelesinde Tokatspor'a 1-0 mağlup olan Bucaspor, istediği galibiyet serisini bir türlü yakalayamadı

16 Şubat 2018 15:02

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta hafta içi mücadelesinde Tokatspor\'a 1-0 mağlup olan Bucaspor, istediği galibiyet serisini bir türlü yakalayamadı. 
Bu sezon sadece 6 galibiyet alabilen İzmir ekibi, 3 puan kazandığı haftaların ertesinde ya yenildi ya da berabere kaldı. İlk olarak 2\'nci haftada Eyüpspor\'u deplasmanda 4-1 yenen Bucaspor, ardından da evinde Hatayspor\'a 2-1 mağlup oldu. Sonraki galibiyetini ise 7\'nci haftada Mersin İdmanyurdu karşısında 1-0\'lık skorla alan İzmir ekibi bu kez de İnegölspor\'a aynı skorla boyun eğdi. Tuzlaspor\'u 11\'inci haftada 3-1 yenerek 3\'üncü galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler yine seri yakalayamadı ve Amed Sportif deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle döndü. 
Bucaspor 3-1 kazandığı Kastamonuspor 1966, 3-2 yendiği Eyüpspor ve 2-0\'la geçtiği Kocaeli Birlikspor müsabakalarının ardından geleneğini bozmadı. Buca, Kastamonuspor\'dan sonra Etimesgut Belediyespor\'a, Eyüpspor\'dan sonra Hatayspor\'a ve Kocaeli Birlikspor\'dan sonra Tokatspor\'a yenildi. Sıralamada 20 puanla 14\'üncü basamakta bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aytekin Durmaz, üst üste alınacak 3 puanların kendilerini çok rahatlatacağını belirterek, \"Ben futbolcularıma ve ekibime güveniyorum. Bizim düşme korkumuz yok\" diye konuştu. 
İzmir ekibi pazar günü sahasında Sarıyer\'le kozlarını paylaşacak.

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