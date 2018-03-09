T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor istediğini alacak

İZMİR, (DHA) TFF 2

09 Mart 2018 14:11

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Mersin İdmanyurdu ve İnegölspor galibiyetleriyle rahat nefes alan Bucaspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçına da iddialı hazırlanıyor. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden yemek çıkmayan, suyu kesik olan ve antrenman sahaları çürümeye yüz tutan Kaynakler Tesisleri\'nde kamp yapamayan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Aytekin Sümbül, tüm olumsuz şartlara rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Başkan Ahmet Doğan\'dan 2 maçın galibiyet primini bekleyen futbolcuların moralsiz olduğu öğrenilirken, Sümbül, \"Sivas deplasmanı hep zor olmuştur. Rakibimiz zirve hesapları yapıyor. Ancak biz de yabana atılacak bir takım değiliz. Özellikle geçen hafta İnegölspor karşısında yaptıklarımız ortada. Sivas Belediyespor karşılaşmasından alacağımız 1 puan bile bizim için hayati önem taşıyor\" dedi.
Fırtına\'da cezası biten kanat İbrahim Şirin görev verilmesi halinde formasına kavuşacak. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı Grup MersinBucasporSivas BelediyesporYaşadığıKaynakler TesisleriTeknik Direktör Aytekin SümbülBaşkan Ahmet DoğanSümbülRakibimizAncakFırtına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24