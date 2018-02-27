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Spor

Bucaspor ilk peşinde

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta son sıradaki Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 6-1 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Bucaspor, evinde karşılaşacağı İnegölspor'u yenerek bu sezon ilk kez seri yakalamak istiyor

27 Şubat 2018 15:37

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta son sıradaki Mersin İdmanyurdu\'nu deplasmanda 6-1 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Bucaspor, evinde karşılaşacağı İnegölspor\'u yenerek bu sezon ilk kez seri yakalamak istiyor. 3 puanla kapattığı haftaların ertesinde puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aytekin Sümbül, Mersin galibiyetinin anlam kazanabilmesi için İnegölspor\'u yenmelerinin şart olduğunu söyledi. Rakiplerinin Play-Off hattında yer aldığına vurgu yapan Sümbül, \"Artık bir hafta kazanıp diğer hafta kayıp yaşamak istemiyoruz. Bir an önce düşme potasıyla bağlarımızı koparmalıyız. İnegölspor maçı kolay olmayacak ancak ben takımıma güveniyorum\" diye konuştu. 
 

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