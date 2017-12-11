Bucaspor hayata döndü

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966\'yı evinde 3-1 yenerek 4 hafta sonra galip gelen Bucaspor, kara bulutları dağıttı. Geçen hafta yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle 6 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan ve aldığı başarısız sonuçların ardından düşme hattına yaklaşan sarı-lacivertli ekipte alınan 3 puan camiayı kendine getirdi. Başkan Ahmet Doğan, uzun zaman sonra yüzlerinin güldüğünü belirterek, \"Futbolcularımızı kutluyorum. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Artık toparlanma sürecine gireceğiz\" diye konuştu.

Alacakları yüzünden Futbol Federasyonu kanalı ile kulübe ihtarname çeken futbolcular hakkında da konuşan Doğan, \"Öncelikle bunu doğal karşılıyorum. Takımda gidecek ve kalacaklar belli olacak. Bizimle devam edecek futbolcuların alacaklarını mutlaka yatıracağız\" dedi. Geçen hafta istifa eden Teknik Direktör Mehmet Bulut\'un yerine takımı sahaya çıkaran Antrenör Aytekin Sümbül\'ün ise devre arasına kadar görevine devam edeceği öğrenildi. Yönetimin yeni teknik adam arayışlarını sürdürdüğü, ancak Sümbül\'ün de takımın başında kalabileceği ifade edildi.