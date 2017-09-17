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Spor

Bucaspor-Hatayspor: 1-2

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) -  STAT: Yeni Buca HAKEMLER: Can Cengiz (x), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Sefa Özcan (xx) BUCASPOR: Mert (x)- Murat (x), Uğurcan (xx), Veli (x), Abdullah (xx), İbrahim (x) (Dk

17 Eylül 2017 00:07

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - 

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Can Cengiz (x), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Sefa Özcan (xx)

BUCASPOR: Mert (x)- Murat (x), Uğurcan (xx), Veli (x), Abdullah (xx), İbrahim (x) (Dk. 60 Zafer x), Mehmet (xx), Emre Toraman (xx), Onur Alkan (x) (Dk. 66 Ahmet x), İlyas (xx), Alpay (x) (Dk. 78 Hasan x)

HATAYSPOR: Akın (xx)- Hamza (xx), Selahattin (xxx), Selim (xxxx) (Dk. 90 artı 4 Soner), Yılmaz (xxx), Mesut (xx), Taha (xxx) (Dk. 87 Mehmet), Sadi (xx), Volkan (xxx), Serkan (xxx), Caner (xx) (Dk. 72 Oğuz xx)

GOLLER: Dk. 60 İlyas (pen.) (Bucaspor) -  Dk. 65 ve Dk. 69 Selim (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Selahattin, Hamza, Yılmaz (Hatayspor) -  Alpay, Abdullah (Bucaspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Eyüpspor\'u deplasmanda 4-1 yenip umutlanan Bucaspor, evinde Hatayspor\'a mağlup 2-1 oldu. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 60\'ıncı dakikasında İlyas\'ın penaltı golüyle öne geçen Fırtına, 65\'inci ve 69\'uncu dakikalarda Selim\'i durduramadı. Sahasında Keçiörengücü\'nün ardından Hatayspor\'a da yenilen İzmir ekibi üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı.

16\'ncı dakikada Serkan\'ın sağ kanattan ortaladığı topa, Yılmaz kafayı vurdu. Ancak meşin yuvarlak kaleci Mert\'in kontrolünde yandan auta çıktı.

32\'inci dakikada Hamza\'dan sıyrılıp ceza sahasına sol çaprazdan giren Mehmet şutunu çekti. Hatayspor kalecisi Akın, topa iki hamlede sahip oldu.

48\'inci dakikada Selim\'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hüseyin\'in şutunda Uğurcan topu çizgiden çıkardı.

58\'inci dakikada Bucaspor penaltı kazandı. Hamza\'nın İlyas\'ı ceza sahanda düşürmesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi.

60\'ıncı dakikada atışı kullanan İlyas, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

65\'inci dakikada Hatayspor beraberliği sağladı. Sağdan Caner\'in ortasında Selim gelişine vurdu, kaleci Mert çaresiz kaldı: 1-1.

69\'uncu dakikada Hatayspor öne geçti. Hızlı gelişen konuk takım atağında Taha\'nın pasında Selim topu bomboş kaleye gönderdi: 1-2.

87\'nci dakikada Zafer\'in pasında Mehmet ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, kaleci topu kornere çeldi.

Karşılaşma Hatayspor\'un 2-1 üstünlüğü ile son buldu.

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