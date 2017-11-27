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Spor

Bucaspor gülmeyi unuttu

İZMİR,(DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Afjet Afyonspor'a 1-0 mağlup olan Bucaspor son 3 haftada galibiyet alamadı

27 Kasım 2017 14:04

İZMİR,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Afjet Afyonspor\'a 1-0 mağlup olan Bucaspor son 3 haftada galibiyet alamadı. Tuzlaspor\'u evinde 3-1 yendikten sonra umutlanan sarı-lacivertliler, Amed Sportif ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'la 1-1 berabere kalıp, Afyonspor\'a yenildi. Bir türlü çıkışa geçemeyen Bucaspor, düşme potasıyla arasındaki farkı açamazken, taraftarını tedirgin etti. Haftayı puansız kapatan sarı-lacivertlilerin tek tesellisi ise rakipleri oldu. 
Bucaspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Etimesgut Belediyespor ve Eyüpspor\'un yenilmesiyle 13\'üncü sıradaki yerini korudu. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Çarşamba günü Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor\'a konuk olacak. Ardından Bucaspor, şampiyonluk adaylarından Menemen Belediyespor\'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bucaspor\'da takımın en golcü ismi İlyas ve diğer forvet Burak ise sarı kart cezalısı. 

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