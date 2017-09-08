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Spor

Bucaspor galibiyete odaklandı

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezona iç sahadaki Keçiörengücü mağlubiyetiyle başlayan Bucaspor'da Sportif Direktör Halim Karaköse pazar günü deplasmanda oynayacakları Eyüpspor maçı için iddialı konuştu

08 Eylül 2017 16:23

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta sezona iç sahadaki Keçiörengücü mağlubiyetiyle başlayan Bucaspor\'da Sportif Direktör Halim Karaköse pazar günü deplasmanda oynayacakları Eyüpspor maçı için iddialı konuştu.
Kaybedilen 3 puanı İstanbul\'da telafi edeceklerini belirten Karaköse, \"Eyüpspor karşısında gerçek gücümüzü göstereceğiz. Futbolcularımız galibiyete odaklandı. Beraberlik dahi bizim için kayıp sayılacak\" dedi.
Kadronun müthiş bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Halim Karaköse, \"İlk hafta maalesef bocaladık ama bunu normal olarak değerlendiriyorum. Milli maç nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde geçirdik. Sakatlarımız iyileşti, hazır olmayan futbolcularımız toparlandı. Her şey isteğimiz gibi gidiyor\" diye konuştu.
Sarı lacivertlilerde çapraz bağları kopan genç kaleci Yunus Emre Kar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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