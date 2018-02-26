T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor fırsatı kaçırmadı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 6-1 yenen Bucaspor, 2 hafta aradan sonra kazanırken alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi

26 Şubat 2018 15:39

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Mersin İdmanyurdu\'nu deplasmanda 6-1 yenen Bucaspor, 2 hafta aradan sonra kazanırken alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi. Bucaspor\'la birlikte kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalırken, Tuzlaspor ve Eyüpspor ise rakiplerine yenildi. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, Mersin\'den moralli döndüklerini belirterek, \"Artık seriye bağlamamız gerekiyor. Mersin galibiyetinin anlam kazanabilmesi için evimizdeki İnegölspor maçını mutlaka kazanmalıyız\" dedi. 
Ateş hattıyla aralarında 4 puan fark olduğunu ifade eden Sümbül, \"Bizim küme düşme korkumuz yok. Ben takımıma güveniyorum. Hızla orta sıralara doğru çıkacağımıza inanıyorum\" yorumunu yaptı. Mersin İdmanyurdu deplasmanında kanat oyuncusu İbrahim Şirin\'in sarı kart cezalısı durumuna düştüğü bilgisini veren Sümbül, \"İbrahim benim jokerlerimden biri. İnegölspor karşısında ondan faydalanamayacak olmam handikap. Ancak onun yerine görev yapacak oyuncuma da sonuna kadar inanıyorum\" cümlelerinini kullandı. 
İLYAS GOL ŞOV YAPTI
Bucaspor\'un en golcü oyuncusu İlyas Çakmak, Mersin İdmanyurdu maçında şov yaptı. Rakip fileleri 5 kez sarsan tecrübeli futbolcu, 20 golle krallıkta ilk sıraya yerleşti. Bu sezon kariyer rekoru kıran İlyas, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, \"Benim işim gol atmak ama önce takımımın galip gelmesi beni mutlu eder. İnegölspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacağız, çıkışımız sürecek\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHAKırmızı GrupMersinBucasporBodrum Belediyesi Bodrumspor KeçiörengücüTuzlasporEyüpsporTeknik Direktör Aytekin Sümbül MersinSümbülBenHızlaAncakGOLYAPTI BucasporRakipBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24