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Spor

Bucaspor fırsat tepti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

20 Kasım 2017 14:42

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Bucaspor, alt sıralardan kurtulma şansını tepti. Kendisi gibi tehlikeli bölgeden sıyrılma mücadelesi veren rakipleri Tuzlaspor ve Etimesgut Belediyespor\'un yenildiği haftayı kötü değerlendiren Fırtına, Bodrumspor\'u da geçmeyi başaramadı. Bu sezon Yeni Buca Stadı\'nda sadece 2 maç kazanan İzmir ekibi, taraftarı önünde tam 13 puan kaybetti.
Sadece son sıradaki Mersin İdmanyurdu\'nu 1-0 ve Tuzlaspor\'u 3-1 yenen Bucaspor, evinde Keçiörengücü\'ne 3-2, Hatayspor\'a 2-1 ve Sivas Belediyespor\'a 1-0 mağlup olup, Tokatspor\'la 0-0, Bodrumspor\'la da 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Mehmet Bulut pozitif bir futbol oynamalarına rağmen sonuca gidemediklerini söyledi.
Bulut, \"Devrenin bitimine 4 hafta var. Bu süreçte toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız\" dedi.

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