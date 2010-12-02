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Spor

BUCASPOR, FINK VE YUSUF'A TALİP İZMİR (A.A)

02 Aralık 2010 21:13

-BUCASPOR, FINK VE YUSUF'A TALİP İZMİR (A.A) - 02.12.2010 - Spor Toto Süper Lig ekibi Bucaspor, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Michael Fink ve Yusuf Şimşek'i kadrosuna dahil etmek istiyor. Teknik direktör Samet Aybaba'nın, Fink ve Yusuf'un alınması yönündeki talebi yönetim kurulu tarafından olumlu karşılandı. Kulüp Başkanı Şeref Üstündağ ve transfer işlerinden sorumlu yöneticilerin gelecek hafta İstanbul'a giderek, iki tecrübeli oyuncunun transferi için Beşiktaş kulübü yöneticileri ile görüşmeyi planladığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin olumlu yaklaşım göstermesi halinde oyuncularla temasa geçileceği belirtilirken, kulüp basın sözcüsü Timur Yaykıran da Fink ve Yusuf gibi iki değerli oyuncuyu kadrolarına katarak, İzmirli sporseverlere izletmek istediklerini kaydetti.

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