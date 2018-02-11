Bucaspor evinde kazanıyor

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta düşme hattındaki Kocaeli Birlikspor\'u 2-0 yenerek umutlanan Bucaspor, evinde oynadığı son 3 maçı kazanıp taraftarını sevindirdi.

Teknik direktör Aytekin Sümbül, kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, \"Bizim için her karşılaşma final niteliği taşıyor. Özellikle sahamızdaki maçlarda rakiplere puan vermemeliyiz. Kocaeli Birlikspor müsabakasını kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz. Bucaspor kesinlikle kümede kalacak, düşmeyle ilgili bir korkumuz yok\" dedi.

Çarşamba günü Tokatspor\'la deplasmanda karşı karşıya geleceklerini ifade eden Sümbül, \"Moralimiz oldukça arttı. Tokat\'tan da iyi bir skorla dönmek istiyoruz\" yorumunu yaptı.

