-BUCASPOR EVİNDE GALİP İZMİR (A.A) - 12.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bucaspor, Konyaspor'u 3-2 yendi. Ligde kalma mücadelesi veren iki takım arasındaki maçın ikinci yarısı büyük heyecana sahne oldu. İlk yarıyı 1-0 önde kapattıktan sonra farkı ikiye çıkarmayı başaran Bucaspor karşısında konuk ekip peş peşe bulduğu gollerle skoru eşitledi. Ancak bir gol daha bulan ev sahibi takım, rakibini yenmeyi başararak, önemli bir galibiyet elde etti. 50. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Konyaspor atağında, Grajciar'ın kale alanına gönderdiği topu kaleci Londak kontrol etmeyi başardı. 62. dakikada Bucaspor farkı ikiye çıkardı. Ani gelişen Bucaspor atağında topla birlikte ceza alanına giren Erkan, Erdinç'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Erdinç'in direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldığı pozisyon sonrasında penaltı atışını kullanan Leko, topu ağlara gönderdi: 2-0. 65. dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Hakan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Robak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 70. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. İlk golün benzeri pozisyonda Hakan'ın ceza alanına yolladığı ortada Robak'ın kafa vuruşunda top, Bucasporlu Gomes'e de çarparak ağlara gitti: 2-2. 77. dakikada Bucaspor yeniden öne geçti. Konyasporlu Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Robak'ın kafa vuruşunda topu kaleci Londak ve savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Bu sırada topu alan ve meşin yuvarlakla yaklaşık 40 metre ilerleyen Leko'nun 20 metreden attığı sert şutta, top ağlarla buluştu: 3-2. 87. dakikada Erkan'ı düşüren Konyasporlu Ertuğrul, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+1. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tazemeta'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Karşılaşma Bucaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Yeni Buca Hakemler: Cüneyt Çakır x, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa İspiroğlu xx Bucaspor: Londak xx, Kamil Ahmet xx (Dk. 74 Serkan x), Koray x, Gomes xx, Mulemo xxx, Mendy xx, Ragıp xx, Leko xxx, Erkan xxx, Musa Aydın xxx (Dk. 76 Sercan x), Beto x (Dk. 29 Ediz xx) Konyaspor: Pawelek xx, Hakan xxx, Kere xx, Erdinç xx, Basem Abbas x (Dk. 46 Adnan x), Grajciar xx, Ertuğrul xx, Barbaros xx, Montano x (Dk. 46 Tazemeta xx), Musa Çağıran x (Dk. 68 Gökhan x), Robak xxx Goller: Dk. 8 Musa Aydın, Dk. 62 (penaltıdan) ve 77 Leko (Bucaspor), Dk. 65 ve 70 Robak (Konyaspor) Kırmızı Kartlar: Dk. 22 Koray (Bucaspor), Dk. 61 Erdinç, Dk. 87 Ertuğrul (Konyaspor) Sarı Kartlar: Dk. 33 Erkan, Dk. 34 Leko (Bucaspor), Dk. 4 Basem Abbas, Dk. 41 Barbaros (Konyaspor)