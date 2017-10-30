Bucaspor düşme potasına yaklaştı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Sancaktepe Belediyespor\'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Bucaspor bir türlü çıkışa geçemedi, düşme potasına bir adım daha yaklaştı. Sarı-lacivertliler, son 3 haftada İnegölspor, Sivas Belediyespor ve Sancaktepe Belediyespor\'a tek golle yenilerek taraftarını kahretti. Son galibiyetini 3 hafta önce son sıradaki Mersin İdmanyurdu\'nu 1-0 yenerek alan Fırtına, 10 haftada sadece 5 puan toplayabildi. Mali kriterleri yerine getiremediği için TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezası da alan Bucaspor, sezon başında kurduğu şampiyonluk hayallerine erken veda etti.

Başkan Ahmet Doğan ise alınan üst üste yenilgilerden dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi. Çarşamba günü yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını ifade eden Doğan, futbolculara ceza verilip verilmeyeceğini kararlaştıracaklarını söyledi.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım\'ın yerine göreve gelen Mehmet Bulut\'la yola devam edeceklerini belirten Doğan, \"Hocamızla ilgili bir sıkıntı yok. Burası yap boz tahtası değil\" diye konuştu. Bucaspor 4 Kasım Cumartesi günü evinde düşme potasında yer alan Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.