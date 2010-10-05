-BUCASPOR BÜLENT UYGUN'A TEPKİLİ İZMİR (A.A) - 05.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yer alan Bucaspor'un kulüp başkanı Şeref Üstündağ, teknik direktör Bülent Uygun'un istifa şeklini etik bulmadıklarını bildirdi. Üstündağ, kulüp basın sözcüsü Timur Yaykıran ile birlikte Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı açıklamada, Uygun'un istifasının kendileri açısından beklenmedik bir gelişme olduğunu ifade etti. Bülent Uygun'un neden istifa ettiğini bilmediklerini, ancak Eskişehirspor ile anlaşacağı yönünde duyumlar aldıklarını anlatan Üstündağ, şöyle dedi: ''Bursaspor maçından sonra bazı duyumlar aldım ama etik bulmadığım için üstüne bile düşmedim. Ben Eskişehirspor'un da böyle birşey yapacağını tahmin etmiyorum, sözleşmesi olan bir hoca...Bursaspor maçından sonra kendisine soramadım, böyle bir şey olacağını düşünemedim. Bülent hocam, Bursaspor maçından sonra gece aradı, 'Ben puan alamadım, senin üzüldüğüne çok üzüldüm' dedi. Böyle diyen bir hocaya soru sormam yanlış olurdu ama Eskişehirspor konusunda eski bir futbolcu ve eski bir kulüp başkanının aracılık ettiğini duydum. Böyle olacağını düşünemiyorum, inşallah böyle bir gelişme olmamıştır. İstifanın nedeni bilmiyoruz ama ayrılış şekli etik açıdan doğru değil ve zamansız oldu.'' Üstündağ, Spor Toto Süper Lig'de 18 takım bulunduğuna dikkat çekerek, ''18 başkan ve yönetimi var demektir. Bizler kendi aramızda herşeyi paylaşabiliriz'' dedi. -''BÜYÜK İHTİMALLE YERLİ TEKNİK DİREKTÖR''- Üstündağ, milli maçlar nedeniyle ligi verilen aranın kendileri için avantaj olduğunu belirterek, ''Bucaspor'un yapısına uygun, İzmir'e yakışacak bir hocayla anlaşacağız. Büyük ihtimalle yerli olacak. Kadroyu bilen, kendine güvenen bir hocayla devam edeceğiz. Belki de bu bizim için fırsat olacak, çıkış olacak. İnşallah Bülent Uygun için de daha iyi olur'' diye konuştu. Ziyarette, AA İzmir Bölge Müdürü Muammer Başkan, Üstündağ'a, Anadolu Ajansı'nın 90. kuruluş yıl donümü dolayısıyla bastırılan ''Türkiye'nın 90 Yılı'' adlı kitabı hediye etti.