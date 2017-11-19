Bucaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-1

Hülya ELTEŞ / İZMİR,(DHA) -

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xx), Nurettin Taşkesen (xx), Mustafa Çalışkan (xx)

BUCASPOR: Hüseyin (xx)- Sancar (xx), Uğurcan (xx), Emre Özkan (x) (Dk. 69 Ömer xx), Onur (xx), İbrahim (xx), Emin (x), Atakan (xx) (Dk. 67 Deniz xx), Saruhan (x), Burak (x) (Dk. 61 Abdullah xx), İlyas (xxx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xx)- Erkan (xx), Agah Oktay (xxx), Uğur (xx), Muhammed Akarslan (xxx), Emre Şahin (xxx) (Dk. 34 Tufan Zahid xx), Tolga (xx), Erhan (xxx), Muhammet Aran (xx) (Dk. 77 Medeni xx), Emrah (x) (Dk. 51 Mert xx), Celal (xx)

GOLLER: Dk. 11 Emre Şahin (Bodrumspor) - Dk. 40 İlyas (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Emre Özkan, Emin (Bucaspor) - Erkan (Bodrumspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'taki Ege derbisinde Bucaspor ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor berabere kaldı: 1-1.

Yeşil-beyazlıların 11\'inci dakikada Emre Şahin\'le bulduğu gole sarı-lacivertliler 40\'ıncı dakikada İlyas ile karşılık verdi. Bu skorla galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Bodrumspor, 13 puana ulaştı. Alt sıralarla bağını koparamayan Bucaspor da puanını 10\'a çıkardı.

11\'inci dakikada Bodrumspor öne geçti. Emre Özkan\'ın kaleci Hüseyin\'e geri pası sonucu topu kapan Emre Şahin\'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

34\'üncü dakikada Emin\'in pasında Saruhan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun şutunu kaleci Fırat çıkardı.

40\'ıncı dakikada Bucaspor skoru eşitledi. Emre Özkan\'ın soldan ortasına iyi yükselen İlyas kafayla ağları sarstı: 1-1.

47\'nci dakikada gelişen Bucaspor atağında Atakan\'ın derinleme pasında topla buluşan Saruhan, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Fırat topu uzaklaştırdı.

85\'inci dakikada Bodrumsporlu Uğur\'un sağ köşeden kullandığı kornerde Tolga\'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı sert vole vuruşu az farkla auta çıktı.

Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.