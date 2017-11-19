T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-1

Hülya ELTEŞ / İZMİR,(DHA) -  STAT: Yeni Buca HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xx), Nurettin Taşkesen (xx), Mustafa Çalışkan (xx) BUCASPOR: Hüseyin (xx)- Sancar (xx), Uğurcan (xx), Emre Özkan (x) (Dk

19 Kasım 2017 19:05

Hülya ELTEŞ / İZMİR,(DHA) - 

STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xx), Nurettin Taşkesen (xx), Mustafa Çalışkan (xx)
BUCASPOR: Hüseyin (xx)- Sancar (xx), Uğurcan (xx), Emre Özkan (x) (Dk. 69 Ömer xx), Onur (xx), İbrahim (xx), Emin (x), Atakan (xx) (Dk. 67 Deniz xx), Saruhan (x), Burak (x) (Dk. 61 Abdullah xx), İlyas (xxx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xx)- Erkan (xx), Agah Oktay (xxx), Uğur (xx), Muhammed Akarslan (xxx), Emre Şahin (xxx) (Dk. 34 Tufan Zahid xx), Tolga (xx), Erhan (xxx), Muhammet Aran (xx) (Dk. 77 Medeni xx), Emrah (x) (Dk. 51 Mert xx), Celal (xx)
GOLLER: Dk. 11 Emre Şahin (Bodrumspor) - Dk. 40 İlyas (Bucaspor)
SARI KARTLAR: Emre Özkan, Emin (Bucaspor) - Erkan (Bodrumspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'taki Ege derbisinde Bucaspor ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor berabere kaldı: 1-1.
Yeşil-beyazlıların 11\'inci dakikada Emre Şahin\'le bulduğu gole sarı-lacivertliler 40\'ıncı dakikada İlyas ile karşılık verdi. Bu skorla galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Bodrumspor, 13 puana ulaştı. Alt sıralarla bağını koparamayan Bucaspor da puanını 10\'a çıkardı.
11\'inci dakikada Bodrumspor öne geçti. Emre Özkan\'ın kaleci Hüseyin\'e geri pası sonucu topu kapan Emre Şahin\'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
34\'üncü dakikada Emin\'in pasında Saruhan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun şutunu kaleci Fırat çıkardı.
40\'ıncı dakikada Bucaspor skoru eşitledi. Emre Özkan\'ın soldan ortasına iyi yükselen İlyas kafayla ağları sarstı: 1-1.
47\'nci dakikada gelişen Bucaspor atağında Atakan\'ın derinleme pasında topla buluşan Saruhan, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Fırat topu uzaklaştırdı.
85\'inci dakikada Bodrumsporlu Uğur\'un sağ köşeden kullandığı kornerde Tolga\'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı sert vole vuruşu az farkla auta çıktı.
Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hülya ELTEŞYeni Buca HAKEMLER Tolga Ahmet KalaycıNurettin TaşkesenMustafaHüseyinSancarUğurcanEmreDkOnurEminAtakanDenizSaruhanBurakAbdullahBELEDİYESİ BODRUMSPOR FıratErkanAgah OktayUğurMuhammed Akarslan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24