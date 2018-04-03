Bucaspor Başkanı Doğan galibiyete inanıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü kümede kalma yolunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'la kader maçlarından birine çıkacak Bucaspor\'da Başkan Ahmet Doğan takıma güveninin tam olduğunu söyledi. Geçen hafta 1-1 berabere kaldıkları Amed Sportif karşılaşmasının ikinci yarısında sergiledikleri futbolu Bodrum\'da da tekrarlamaları halinde 3 puanı uzanacaklarını ifade eden Doğan, \"Futbolcularımıza ve teknik ekibimize inanıyoruz. Bodrumspor karşılaşmasının ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Bu bilinçle mücadele edeceğiz. Futbolcularımız formamızın hakkını en iyi şekilde verecekler. Mutlaka maç için bir prim belirlenir ancak oyuncularımızın primden çok forma için mücadele edeceğini biliyoruz\" dedi.

Bu maç öncesi Bodrumspor 28 puanla 16\'ncı basamakta yer alırken, aynı puana sahip Bucaspor averajla 15\'inci.