Bucaspor, Amed Sportif deplasmanında

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Tuzlaspor\'u evinde 3-1 yenip moral bulan Bucaspor yarın Amed Sportif deplasmanına çıkacak. Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi\'nde Şeref Taştan\'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00\'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı stoper Uğurcan ile omzundan sakat olan orta saha Şenol forma giyemeyecek.

Kart cezaları sona eren savunma oyuncusu Veli ile sol bek Abdullah, teknik direktör Mehmet Bulut\'un görev vermesi durumunda Amed Sportif\'e karşı oynayabilecek. Tuzlaspor galibiyetiyle çıkışa geçtiklerini belirten Mehmet Bulut, seriyi Amed deplasmanında da sürdüreceklerini söyledi. Bulut, \"Maça en iyi şekilde hazırlandık, galip geleceğimize inanıyorum\" dedi.