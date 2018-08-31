Bucaspor altyapısıyla sahada

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta pazar günü evinde Anagold 24 Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek Bucaspor altyapıdan yetiştirdiği futbolcularıyla sahada olacak.

Maddi sıkıntılar yüzünden tecrübeli futbolcularını kaybeden ve transfer yasağını kaldıramayan sarı-lacivertlilerde 19 futbolcunun lisansı çıkarıldı. İzmir ekibi\'nde forma giyecek futbolcuların tümünün Buca Futbol Akademisi\'nde eğitim gördüğü bildirildi.

Teknik direktör Yüksel Kepoğlu, profesyonel liglerin en genç ekiplerinden biri olduklarını belirterek, \"Çocuklarımız yetiştikleri camiaya en iyi şekilde hizmet edecek. Hepsi birbirinden yetenekli oyuncular. Erzincanspor maçında takımıma güvenim tam\" dedi. Lige iyi bir başlangıç yapacaklarına inandığını ifade eden Kepoğlu, \"İlk maçlar kolay geçmez. Belki hazırlık kampı yapamadık ama tesislerimizde en iyi şekilde idman gerçekleştirdik. Taraftarımıza galibiyet armağan edeceğiz\" diye konuştu.