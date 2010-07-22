-BUCASPOR: 6 - HOLLANDA KARMASI: 1 ARNHEM (A.A) - 21.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Bucaspor, ilk hazırlık maçında Hollanda Karması'nı 6-1 yendi. Karşılaşmanın genelinde etkili bir oyun ortaya koyan Bucaspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattıktan sonra ikinci yarıda bulduğu gollerle farklı bir galibiyet aldı. Sarı lacivertli ekipte, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımla birlikte antrenmanlara çıkamayan Dady, son 30 dakikada forma şansı bulduğu maçta 3 gol kaydetti. Bucaspor'un denediği forvet oyuncusu Dabo da ikinci yarıda forma giydi. Öte yandan, sarı lacivertli ekipte sakatlıkları nedeniyle Türkiye'ye dönen Serkan Yanık'ın 3-4 hafta, genç kaleci Samet Dinçer'in de 2-3 hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği bildirildi. Stat: Donwert Hakemler: Hamza Şahin xx, Serdar Demirtaş xx, Ercan Biçe xx Bucaspor: Atilla xx (Dk. 64 Ömer xx), Mehmet Polat xx (Dk. 46 Atahan xx), Tomas xx (Dk. 46 Veli xx), Orhan Ak xx (Dk. 73 Fatih xx), Mulemo xx, Musa Aydın xxx (Dk. 61 Dady xxx), Leko xxx (Dk. 46 Dabo x), İbrahim Dağaşan xxx (Dk. 68 Civar xx), Sercan xxx, Erkan xxx, Mendy xx Hollanda Karması: Uğur x, Said x (Dk. 46 Oliver x), Coşkun x, Nusret x, Metin x, Yasin x, Nyrogato x, Okan x, Ashot x (Dk. 46 Bülent x), Cihan x (Dk. 46 Onur x), Mouhsine x (Dk. 25 Erkan x) Goller: Dk. 38 Erkan, Dk. 51 Mulemo, Dk. 59 Musa Aydın, Dk. 70, 77 ve 82 Dady (Bucaspor), Dk. 67 Yasin (Hollanda Karması)