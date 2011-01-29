-BUCASPOR: 4 - KASIMPAŞA: 0 İZMİR (A.A) - 29.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bucaspor, Kasımpaşa'yı 4-0 yendi. 50. dakikada sağ kanattan gelişen Bucaspor atağında Beto, topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Musa'ya aktardı. Musa'nın zayıf vuruşunda, kaleci Murat topa sahip oldu. 62. dakikada sol kanattan çizgiye inen Sancak'ın pasında yakın direk önünde topla buluşan Azar, topu plaseyle kaleci Londak'ın üzerinden aşırmak istedi. Kaleci Londak, topa son anda parmaklarıyla dokunarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 74. dakikada Kasımpaşa yarı alanının ortasında topla buluşan Musa, pasını sağ kanattan bindirme yapan Erkan'ın önüne aktardı. Henüz bir dakika önce Samet'in yerine oyuna dahil olan Erkan'ın, önünde defans oyuncusu olmasına rağmen ceza sahasına girer girmez ters köşeye doğru plaseyle gönderdiği top, kale köşesinden ağlarla buluştu: 4-0 86. dakikada sol kanattan gelişen Bucaspor atağında Mendy, topu ceza sahası içine giren Cenk'in önüne aktardı. Cenk'in vuruşunda kaleci Murat'tan dönen topa tekrar sahip olan Mendy'nin şutu, üstten auta çıktı. Maç, ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla ligde 4 haftadan sonra 3 puanla tanışan Bucaspor, Yeni Buca Stadı'nda oynadığı son maç olan 8 Mayıs 2010'daki Kayseri Erciyesspor maçında da sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Stat: Yeni Buca Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xxx, Selçuk Kaya xxx, Hakan Yemişken xxx Bucaspor: Londak xx, Gomes xxx, Koray xxx, Kamil xx, Mulemo xxx, Ragıp xx, Leko xx, Samet xxx (Dk. 73 Erkan xxx), Mendy xx, Musa xxx (Dk. 81 Cenk ?), Beto xxx (Dk. 64 Sercan xx) Kasımpaşa: Murat x, Robledo x, Luis Henrique x, Rahim Sebah x (Dk. 24 Özgür xx), Sancak xx, Korhan x, Tjikuzu x, Dimitrov x (Dk. 57 Azar xx), İbrahim x (Dk. 69 Şahin x), Gökhan xx, Ersen x Goller: Dk. 3 ve 14 Musa, Dk. 38 Gomes, Dk. 74 Erkan (Bucaspor)