Bucaspor: 3 Fenerbahçe: 5

T24

DEPLASMANDA GALİBİYETLERE DEVAM



Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası eşine zor rastlanır bir maça sahne oldu. Bucaspor karşısında 3-1 geriye düşen Fenerbahçe sahadan 5-3'lük skorla galip ayrılmasını bildi.Sarı Kanaryalar'a galibiyeti getiren golleri 17'de Emre Belözoğlu, 59 (pen) ile 62'de Alex de Souza, 74'te Daniel Güiza ve 90+2'te Andre Santos kaydetti. Ev sahibi takımın golleri 15. dakikada Musa Aydın ile 38. ve 53. dakikalarda Abdukadir Özgen'den geldi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 70'e yükselterek aynı puandaki Trabzonspor'un averajla üstüne çıktı ve liderlik koltuğuna oturdu. İzmir temsilcisi ise 24 puanla 16. sırada kaldı.Karşılaşma öncesi gol krallığı yarışında 19 golle 1. sırada bulunan Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Alex, bu maçta da rakip fileleri 2 kez havalandırarak 21 gole ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.Ligde en son 16. haftada, 12 Aralık 2010 tarihinde deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, şu ana kadar oynadığı müsabakalarda 2011'de ligde yenilgi yüzü görmedi.Ligin 17. haftasında Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, o müsabakayla birlikte oynadığı 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Ligde son deplasman mağlubiyetini 16. haftada Ankaragücü karşısında alan Fenerbahçe, o maçın ardından oynadığı 7 deplasman maçını da kazandı. Sarı lacivertli ekip, bu sezon şu ana kadar deplasmanda oynadığı 15 maçta topladığı 31 puanla, Trabzonspor'dan sonra en başarılı deplasman ekibi oldu.