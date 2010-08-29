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Spor

BUCASPOR: 3

29 Ağustos 2010 03:07

-BUCASPOR: 3 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1 İZMİR (A.A) - 28.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Bucaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. İkinci yarıya konuk ekip baskılı başladı. 55. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, Orhan Şam, sağ kanattan topu ceza alanına gönderdi. Billy Osman'ın kafayla indirdiği topu Ermin Zec, düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1. 63. dakikada Bucaspor yeniden öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Erkan topu ceza alanına gönderdi. Kale önünde iyi bir zamanlamayla yükselen Koray, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 78. dakikada Bucaspor'dan İbrahim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, top kale direğinin yanından auta çıktı. 90. dakikada Bucaspor farkı ikiye çıkardı. Savunmadan gönderilen uzun topu kontrol eden Manucho, şık hareketlerle rakip ceza alanına girerek, kaleci Serdar'ın sağından topu ağlara gönderdi: 3-1. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Bucaspor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti. Stat: Altay Alsancak Hakemler: Aytekin Durmaz xx, Selçuk Kaya xx, Hakan Yemişken xx Bucaspor: Carlos xx, Koray xxx, Tomas xx, Orhan Ak xxx, Mulemu xxx, Mendy xx (Dk. 61 Ragıp x), Musa xxx (Dk. 85 Mehmet Polat ?), Leko xxx, İbrahim xxx, Erkan xx (Dk. 72 Sercan x), Manucho xxx Gençlerbirliği: Serdar x, Orhan Şam xx, Aykut xx, Curri xx, Murat x (Dk. 37 Alparslan xx), Cem Can xx, Harbuzi x (Dk. 75 Hurşut x), Jedinak x, Oktay x, Ermin Zec xx, Billy Osman xx (Dk. 75 Tambwe x) Goller: Dk. 24 Orhan Ak, Dk. 63 Koray, Dk. 90 Manucho (Bucaspor), Dk. 55 Ermin Zec (Gençlerbirliği) Sarı Kartlar: Dk. 22 Cem Can, Dk. 78 Aykut (Gençlerbirliği), Dk. 59 Erkan (Bucaspor)

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