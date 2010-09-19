-BUCASPOR: 0 - GALATASARAY: 0 (İLK YARI) İZMİR (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan Bucaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Atatürk Stadı'nın zemininin kötü olması her iki ekibin oyununu da etkilerken, iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 8. dakikada sol kanattan Erkan'ın pasında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mendy'nin vuruşu yandan dışarı çıktı. 14. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza alanına yönelen Pino'nun Kewell'la verkaçının ardından Pino'nun şutunda top savunmaya da çarparak kornere gitti. 21. dakikada Kewell'ın ceza alanı dışından vurduğu sert vuruşu kaleci Carlos iki hamlede kontrol etti. 40. dakikada ani gelişen Bucaspor atağında sol kanattan topla birlikte ceza alanına kadar giren Mendy'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 43. dakikada sağ kanattan Leko'nun ceza alanına gönderdiği topa İbrahim Dağaşan dokunamayınca top yandan dışarı gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Stat: Atatürk Hakemler: Halis Özkahya, Cem Satman, Muhittin Gürses Bucaspor: Carlos, Koray, Tomas, Orhan Ak, Mulemo, Mendy, Ragıp, İbrahim Dağaşan, Leko, Erkan, Manucho Galatasaray: Ufuk, Serkan Kurtuluş, Neill, Servet, Insua, Pino, Ayhan, Mustafa Sarp, Kewell, Misimovic, Baros Sarı Kartlar: Dk. 28 Erkan (Bucaspor), Dk. 42 Insua (Galatasaray)