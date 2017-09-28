Bucaspor - Tokatspor: 0-0

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Salim Şanlıer (xx), Sinan Bilen (xx)

BUCASPOR: Hüseyin (xx)- Murat (xx), Veli (xx), Uğurcan (xx), Emre Özkan (x) (Dk. 39 Abdullah xx), Zafer (xx), Mehmet (xx), Sancar (xx), İbrahim (x) (Dk. 76 Burak x), Saruhan (xx), Hasan (x) (Dk. 80 İlyas)

TOKATSPOR: Vedat (xx)- Ömercan (xx), Ercüment (xx), Ali Kemal (x), Arif (x) (Dk. 76 Burak), Enes (x) (Dk. 83 Recep), Emre (xx), Mehmet (x), Emin (xx), İsmet (xx) (Dk. 87 Hasan), Erkan (xx)

SARI KARTLAR: Mehmet, Abdullah, Celi (Bucaspor) - İsmet, Vedat (Tokatspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta üst üste yaşadığı kayıpların ardından Tokatspor\'u konuk eden Bucaspor evinde yine kazanamadı. Keçiörengücü ve Hatayspor\'a Yeni Buca Stadı\'nda yenilen Bucaspor, Tokatspor\'la da 0-0 berabere kaldı, alt sıralardan uzaklaşamadı.

11\'inci dakikada Zafer\'in ara pasında İbrahim ceza alanına sokuldu, genç oyuncunun şutunda kaleci Vedat gole izin vermedi.

31\'inci dakikada Ercüment\'in soldan ortaladığı topa Ömercan kafayı vurdu, kaleci Hüseyin meşin yuvarlağı son anda çeldi.

48\'inci dakikada Zafer\'in ceza alanına çıkardığı topa Saruhan gelişine vurdu. Kaleci Vedat topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

55\'inci dakikada Zafer\'in sağdan getirdiği topa Hasan altıpas üzerinde dokundu. İsmet meşin yuvarlağı çizgiden çıkarıp büyük bir tehlikeyi önledi.

64\'üncü dakikada Emin\'in ceza sahası dışında yaptığı vuruşta top auta gitti.

Mücadele 0-0 sona erdi.