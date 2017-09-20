Bucaspor - Pendikspor: 2-0

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Fatih Karatağ (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx)
BUCASPOR: Hüseyin (xxx) - Sancar (xxx), Ömer (xxx), Emre Özkan (xx), İbrahim (xx), Burak Aydın (xxx) (Dk. 69 Çağlayan x), Ahmet (x), Saruhan (xxx), Zafer (xxx) (Dk. 87 Şenol), Enes (xxx) (Dk. 62 Mehmet xxx), Hasan (xx)
PENDİKSPOR: Mehmet (x) - Süheyl (xx), Fatih (xx), Hasan (x) (Dk. 46 Mustafa x), Ramiz (x), Zeki (xx), Aytaç (xx), Emre Okur (xx), Azad (x) (Dk. 46 Halil x), Onur (xx), Yasin Görkem (xx)
GOLLER: Dk. 20 Zafer, Dk. 68 Burak (P) (Bucaspor)
SARI KARTLAR: Burak Aydın, Çağlayan (Bucaspor) - Azad (Pendikspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Hatayspor\'a 2-1 yenilip taraftarını üzen Bucaspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda moral buldu. Sarı-lacivertliler 3\'üncü tur maçında konuk ettiği Pendikspor\'u 2-0 mağlup ederek rakibini saf dışı bıraktı, camiasının gönlünü aldı.
4\'üncü dakikada İbrahim’in pasıyla buluşan Hasan’ın şutu yandan az farkla auta çıktı.
14\'üncü dakikada Aytaç’ın kullandığı korner atışında Fatih’in kafa şutunda top yan ağlarda kaldı.
20\'nci dakikada Bucaspor öne geçti. Enes’in düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta Zafer yaklaşık 25 metreden çok güzel bir gol attı: 1-0.
40\'ıncı dakikada Süheyl’in uzun pasında topla buluşan Aytaç’ın şutunda kaleci Hüseyin başarılıydı.
54\'üncü dakikada Ramiz sağdan ortaladı, Emre\'nin kafa vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti.
61\'inci dakikada Zafer\'in pasında ceza sahasında topla buluşan Enes\'in şutunu kaleci Mehmet son anda köşeden çıkardı.
68\'inci dakikada Bucaspor penaltı kazandı. Ramiz\'in Burak\'ı düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Burak kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 2-0.
88\'inci dakikada Ahmet Tamet\'in ceza sahası dışından çektiği şut yan direkten döndü.