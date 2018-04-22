Bucaspor - Menemen Belediyespor: 1-1

Gökay ÖZALP / İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mehmet Kısal (xx), Yiğit Peşin (xx)

BUCASPOR: Hüseyin (xxx) - Sancar (xx), Murat (xxx), Uğurcan (xx), Abdullah (xxx), Onur (xx) (Dk. 90 Cuma), Ömer (xx), Çağlayan (x) (Dk. 61 Devrim x), Saruhan (xx), İbrahim (xxx) (Dk. 81 Deniz), İlyas (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (x) (Dk. 80 Yıldıray), Mert (xxx), Veli (xx), Alberk (xx), Taşkın (xxx), Ardahan (xx) (Dk. 70 Cihan xx), Murat (xx), Mustafa (xx) (Dk. 90 Aytaç), Ozan (xx), Samed Ali (xxx)

GOLLER: Dk. 73 İbrahim (Bucaspor) - Dk. 26 Samed Ali (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Murat, Sancar (Bucaspor) - Mustafa (Menemen Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor ile şampiyonluk hesapları yapan Menemen Belediyespor\'un maçında kazanan çıkmadı: 1-1. Menemen Belediyespor 26\'ncı dakikada Samed Ali\'nin golüyle öne geçerken, 73\'te İbrahim Buca\'ya beraberliği sağladı. İki İzmirli de aldıkları birer puana sevinemedi. Menemen lider Hatayspor\'un kayıp yaşadığı haftada kazanamadı, ilk sıradan oldu. Bucaspor da rakibi Bodrumspor\'un galip gelmesiyle avantaj kaybetti. Tuzlaspor\'un da berabere kalmasıyla fırsatı kaçırdı.

12\'nci dakikada Onur\'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

26\'ncı dakikada Menemen Belediyespor öne geçti. Taşkın\'ın kullandığı kornerde topa son dokunan Samed Ali meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

30\'uncu dakikada Ardahan\'ın şutunda Bucaspor kalecisi Hüseyin\'den dönen topa Ozan vurdu. Ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarı gitti.

36\'ncı dakikada Abdullah ceza alanı dışından kaleyi yokladı. Top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

53\'üncü dakikada Saruhan\'ın kullandığı köşe atışında Uğurcan kafayı vurdu, savunma topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

62\'nci dakikada Uğurcan\'ın ceza sahasında yaptığı aşırtma vuruşta top son anda üstten auta çıktı.

73\'üncü dakikada Bucaspor beraberliği yakaladı. Onur\'un pasında İlyas topa gelişine vurdu. Kaleci Bayram\'dan seken meşin yuvarlağı İbrahim kaleye gönderdi: 1-1.

90\'ıncı dakikada Yıldıray\'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı.

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