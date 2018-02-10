Bucaspor - Kocaeli Birlikspor: 2-0

İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Yakup Bakır (xx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xx), Hasan Erdoğan (xx)

BUCASPOR: Hüseyin (xxx) - Murat (xx), Uğurcan (xxx), Emre Toraman (xxx), Saruhan (xxx) (Dk. 88 Cuma), Onur (xxx) (Dk. 69 Oğuz xx), İbrahim (xxx), Enes (xx), Sancar (xx), Emre Özkan (xxx), İlyas (xxx) (Dk. 90 Deniz)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (x) - Muhammet (xx), Berke (x) (Dk. 63 Berat x), Yahya Kemal (x), Melih (x) (Dk. 72 Emrecan x), Raif (xx), Talha (x), Kemal (xx), Emirhan (x) (Dk. 78 Semih xx), Batuhan (xx), Mehmet Mustafa (x)

GOLLER: Dk. 35 Onur, Dk. 74 İbrahim (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Batuhan (Kocaeli Birlik), Emre Toraman (Bucaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Bucaspor, iç sahada üst üste 3\'üncü galibiyetini düşme hattındaki Kocaeli Birlikspor\'u 2-0 yenerek aldı. Yeni Buca Stadı\'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 35\'inci dakikada Onur ve 74\'üncü dakikada İbrahim attı. Bu skorla puanını 20\'ye çıkaran sarı-lacivertliler, düşme hattına 5 puan fark atarak rahat bir nefes aldı.