Bucaspor - Galatasaray maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Türk Telekom Stadı\'nda Bucaspor\'u 3-0 yenen Galatasaray, deplasmandaki rövanşı da aynı skorla kazanmayı bildi. Maçın 33\'üncü dakikasında gol perdesini Gomis açtı, 44\'te Yasin farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü Feghouli söylerken çeyrek finale çıkan Galatasaray, Süper Lig\'in ikinci yarısında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı öncesi moral buldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Bucaspor\'un da elinden gelen mücadeleyi gösterdiğini belirten Terim, \"Bu maç hem soğuk havaya hem de lige ciddi bir prova oldu. Değişik şekillerde takımızı gördük. Eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi gidereceğiz, ev ödevlerimiz var. Ancak futbolcularımızın arzusundan, takımımızın disiplininden ve mücadelesinden son derece memnunum. Ben de futbolcularla vakit geçiriyorum, onları daha fazla tanımaya çalışıyorum. Bu 10 günlük süreç çok iyi oldu. Beraber oynama kültürümüzü artırmalıyız. Takım ve bireysel performansımızı yukarı çekmeliyiz. Lig çok çetin geçecek\" dedi.

Bucaspor Teknik Sorumlusu Celal Bölgen, Galatasaray gibi bir takıma karşı genç futbolcuların elinden gelen mücadeleyi sergilediğini söyledi. Bölgen, \"Maçın 30\'uncu dakikasına kadar taktik disipline sadık kaldık. Ancak yediğimiz goller bizi oyundan düşürdü. İkinci devrede oyuna tempo kazandırdık. Pozisyonlara da girdik. Galatasaray maçları özellikle genç futbolcularıma önemli deneyimler kazandırdı. Gençlerimize ve tecrübeli futbolcularıma teşekkür ediyoruz. Galatasaray\'ı İzmirlilere ve Bucalılara izlettik. Artık lige konsantre olacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim\'in basın toplantısı

- Bucaspor Teknik Sorumlusu Celal Bölgen\'in açıklamaları

HABER: Onur ATIŞ, KAMERA: Davut CAN / İZMİR, (DHA)