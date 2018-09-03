Bucaspor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Melih Karaduman (xx), Kurtuluş Aslan (xx)

BUCASPOR: Yunus (xx) - Doğan (xx), Özcan (x), Devrim (x) (Dk. 77 Oğuz xx), Enes (x) (Dk. 69 Hasan x), İsa (xx), Sebahattin (xx), Cuma (xxx), Ömer (xx), Çetin (xx), Çağlayan (x) (Dk. 84 Salih xx)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Osman (xxx) - Ufuk (xx), Burak Turan (xx) (Dk. 65 Volkan xx), Eser (xx) (Dk. 58 Hakan xxx), Ali (xx), Erdi (xx) (Dk. 58 Sedat xx), Hüseyin (xxx), Sefa (xx), Burak Öksüz (xxx), Tolgahan (xxx), Serkan (xx)

GOLLER: Dk. 88 Cuma (Bucaspor) - Dk. 60 Hüseyin (Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Çetin (Bucaspor) - Hüseyin, Ufuk (Erzincanspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ilk hafta maçında Anagold 24 Erzincanspor ile evinde karşılaşan Bucaspor beraberliği son dakikada kurtardı: 1-1. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Erzincanspor 60’ta Hüseyin ile öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Bucaspor ise 88’de Cuma’nın ayağından dengeyi sağladı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar 1’er puanla sezona başladı.

10\'uncu dakikada Devrim’in pasında İsa ceza sahası içinde topla buluşup bekletmeden şutunu çekti. Ancak kaleci Osma meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

23\'üncü dakikada kullanılan köşe atışında Ömer kafayı vurdu, Ancak Erzincanspor savunmasından seken top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

43\'üncü dakikada Burak Öksüz’ün vuruşunda Bucaspor kalecisi Yunus topu kornere tokatladı.

51\'inci dakikada hızlı gelişen Bucaspor atağında İsa’nın pasında Cuma gelişine vurdu, top kaleci Osman’da kaldı.

60\'ıncı dakikada konuk Erzincanspor öne geçti. Soldan Hakan’ın yerden ortasında arka direkte bomboş durumda olan Hüseyin topa dokundu: 0-1.

88\'inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Cuma yerden bir vuruşla kaleci Osman’ı avladı: 1-1.

90\'ıncı dakikada Bucaspor’da Cuma kafa vuruşu üst direkten döndü.

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