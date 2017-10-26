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Spor

Bucaspor - Amed Sportif: 2-1

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) STAT: Yeni Buca HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Murat Temel (xx), Furkan Ürünc (xx) BUCASPOR: Mert (x)- Sancar (xx), Uğurcan (xx), Veli (xx), İbrahim (xx) (Dk

26 Ekim 2017 00:01

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Murat Temel (xx), Furkan Ürünc (xx)

BUCASPOR: Mert (x)- Sancar (xx), Uğurcan (xx), Veli (xx), İbrahim (xx) (Dk. 83 Alpay), Burak (x) (Dk. 46 Onur), Saruhan (xx), Emre Toraman (xx), Abdullah (xx), Atakan (xx), Hasan (x) (Dk. 46 Deniz)

AMED SPORTİF: Zülküf (x)- Mazlum (xx) (Dk. 66 Murat), Efe (xx), Şahin (xxx) (Dk. 75 Erdi Bakırcı), Oğuz (xx), Mehmet Sıddık (xx), İlter (xx) (Dk. 67 Okan), Deniz (x), Mansur (xx) , Abdullah (xx), Tahir (xx)

GOLLER: Dk. 45+1 Şahin (Amed Sportif ), Dk 58, Dk. 85 Deniz (Bucaspor)

SARI KARTLAR: İlter, Şahin, Mansur (Amed Sportif),  Emre Toraman, Abdullah, Atakan, Veli (Bucaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Deniz (Bucaspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur maçında Amed Sportif\'i konuk eden Bucaspor, rakibini 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

45+1\'inci dakikada sol kanattan Oğuz\'un ortaladığı topu Bucaspor savunması uzaklaştıramadı. Sağ çaprazda meşin yuvarlağı iyi kontrol eden Şahin sert bir şutla fileleri havalandırdı: 0-1.

58\'inci dakikada Mansur\'dan topu kapan Deniz Pero, kaleci Zülküf\'ün de büyük hatasıyla ağları sarsmayı başardı: 1-1.

85\'inci dakikada Atakan\'ın şutunda kaleci Zülküf\'ten dönen topu Deniz tamamladı: 2-1.

87\'nci dakikada Deniz Pero kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler 5. tura adını yazdırdı.

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