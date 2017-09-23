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Bucak'ta yolcu otobüsü kazası: 2 yaralı

Halim AKCA/BUCAK(Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak İlçesi'nde yolcu otobüsünün demir elektrik direği ve ağaçlara çarptığı kazada 2 yolcu hafif yaralandı

23 Eylül 2017 12:48

Halim AKCA/BUCAK(Burdur), (DHA)- BURDUR\'un Bucak İlçesi\'nde yolcu otobüsünün demir elektrik direği ve ağaçlara çarptığı kazada 2 yolcu hafif yaralandı.
Burdur\'dan Antalya yönüne giden Kamil Koç firmasına ait Akın Ulaş yönetimindeki 06 SGY 76 plakalı yolcu otobüsü, saat 07.00 sıralarında Bucak\'a bağlı Uğurluköy yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Sürücü ve muavinle birlikte 28 kişinin bulunduğu otobüs önce yol kenarındaki demir elektrik direğine, ardından da eski akaryakıt istasyonundaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada yolculardan Mustafa Taş ve Zehra Sudak hafif yaralandı. Kaza ardından sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kaza ardından yolcular başka bir otobüsle Antalya\'ya gönderildi.

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